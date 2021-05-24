Örnek tesis açılışa gün sayıyor - Son Dakika

Örnek tesis açılışa gün sayıyor

24.05.2021 12:22
Örnek tesis açılışa gün sayıyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde (BAREM) çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde (BAREM) çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmaları tamamlanan merkezde incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje, sosyal belediyecilikte gelinen en zirve nokta" dedi.

Bilhassa pandeminin etkisi altına aldığı dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç insanlar bir anlamda ölüme terk edilirken, Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek oldu. 15 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve Başkan Mustafa Dündar'ın seçim vaatleri arasındaki vizyon projelerden biri olan BAREM, açılış için gün sayıyor. Huzur evi, alzheimer, yaşlı, engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetinin haricinde hasta yakınları için özel etkinlik ve sosyal donatı alanlarıyla günde yaklaşık 1000 kişiye hizmet verecek olan BAREM, aynı zamanda bu alanda Türkiye'nin en büyük tesisi olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BAREM'in tamamlandığında Bursa'nın çok önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini söyledi. Bakıma muhtaç kimsesizlerin haricinde alzheimer ve engelli vatandaşların yakınları ile birlikte kalabileceği tesisin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Dündar, "Geçen 12 yıllık sürede hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz gibi BAREM de insanımızın ihtiyacına yönelik hayata geçirilmiş, uzun vadeli çalışmalarımızdan birisi. Toplumumuzdaki dezavantajlı diyebileceğimiz vatandaşlarımız ile yakınlarının yaşamlarını kolaylaştıracak, onlara rahat ve huzur içinde yaşam sunacak" dedi.

Tesisi gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "BAREM; belediyemizin inşa etmiş olduğu bir sosyal belediyecilik projesi. Sosyal belediyecilikte gelinen en üst, en zirve nokta. 15 bin metrekare alana üzerinde, 20 bin metrekare inşaat alanına sahip, 500 yatak kapasiteli bir tesis. İçerisinde 200 yaşlının kalabileceği bir huzurevi, 150 alzheimer hastasının kalacağı bir bölüm, 150 kişilik engelli bakım merkezi bulunuyor. Ayrıca, burada kalan vatandaşlarımızın günlerini değerlendirebilecekleri pek çok sosyal mekan, spor odaları, müzik dinleme odaları, çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri odalar, el işi odalarının yanı sıra, hobi bahçeleri ile günlerini değerlendirebilecekleri örnek bir tesis. İnşaatı tamamlanan tesiste, şu an tefrişat işleri yapılıyor. Kısa süre içerisinde bu önemli merkezi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Örnek tesis açılışa gün sayıyor
Örnek tesis açılışa gün sayıyor
Örnek tesis açılışa gün sayıyor

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Rehabilitasyon, Osmangazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Örnek tesis açılışa gün sayıyor - Son Dakika


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