Örnek tesis açılışa hazır - Son Dakika

Örnek tesis açılışa hazır

03.04.2021 14:15

Örnek tesis açılışa hazır Yunuseli'ne ikisi bir arada hizmet Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı pazar yerindeki çalışmaları tamamladı.

Örnek tesis açılışa hazır

Yunuseli'ne ikisi bir arada hizmet

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde inşa ettiği kapalı pazar yerindeki çalışmaları tamamladı. Üst katı otopark, alt katı ise kapalı pazar yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek olan tesis önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Osmangazi Belediyesi, yol ve caddelerin kapatılmasıyla görüntü kirliliğine neden olmasının yanı sıra araç trafiğini aksatan dağınık pazar alanlarını kaldırarak, ilçeye birbirinden modern kapalı pazar alanları kazandırmayı sürdürüyor. Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçeye kazandırdığı kapalı pazar alanlarına bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'ndaki çalışmaları tamamladı. Üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 100 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek olan tesis bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek. Son olarak pazarcı tezgahlarının yer alacağı bölümlerdeki çizgilerin çizildiği örnek tesis, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Gerek mimarisi gerekse fonksiyonelliği ile mahalleye değer katan bir tesise kavuşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mevcut pazar yerlerinin üstü açık olduğu için özellikle yağışlı havalarda alış veriş yapmak zor oluyordu. Bu tesisin açılmasıyla birlikte bu sıkıntımız son bulacak. Ayrıca üst katının otopark olması da çok önemli. Pazara aracımızla geldiğimizde nereye park edeceğimizi düşünmek durumunda kalmayacağız. Pazar kurulan günlerde, araçların caddelere park etmesinden dolayı trafik sıkışıklığı da yaşanmamış olacak" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçeyi güzelleştiren yatırımları birbiri ardına sıralamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tarihi şehir Bursa'nın tarihi ilçesi olan Osmangazi'de yeni ve modern bir şehir inşa ettiklerini dile getiren Başkan Dündar, "Osmangazi'nin gelişim bölgelerinden bir tanesi olan Yunuseli Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ettik. Bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği oldu. Güzel bir yaşam merkezi olacak ve vatandaşlarımız rahat bir alış veriş imkanı bulacak. Yakın zamanda hizmete açacağımız bu tesisimizin bölge halkı adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır
Örnek tesis açılışa hazır

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Örnek tesis açılışa hazır - Son Dakika


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