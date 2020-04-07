Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" - Son Dakika
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Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"

12 dakika önce

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" Askıda ekmek ile veren el, alan eli görmüyor Yardımlaşma kültürünün en güzel örneği Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı: "Türkiye için bir ön adımdır" İşletme sahibi İbrahim Akın: "Kara günleri beraber...

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var"

Askıda ekmek ile veren el, alan eli görmüyor

Yardımlaşma kültürünün en güzel örneği

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı: "Türkiye için bir ön adımdır"

İşletme sahibi İbrahim Akın: "Kara günleri beraber aşacağız"

Hayırsever Erdinç Tekdal: "Biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki ekmek fırınları, birlikteliğin, dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yardımlaşma kültürünün en güzel temsili olan, veren el ile alan elin birbirini görmediği askıda ekmek uygulamasını yeni tip korona virüs salgınından dolayı hayata geçirdi.

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde başlatılan ve hayırsever vatandaşların katkısı ile sürdürülen askıda ekmek uygulamasına ilçedeki tüm fırınlar destek verirken, uygulama ile korona virüs salgını nedeniyle evine ekmek götürmekte zorluk çekenler ve ihtiyaç sahipleri her gün fırınlardan ekmeğini ücretsiz alıyor.

"Türkiye için bir ön adımdır"

Uygulamanın öncüsü olan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, askıda ekmek uygulamasına ilçedeki 48 fırının destek verdiğini söyledi. Makasçı "Ülkemizdeki ve ilçemizdeki şuan başımıza gelmiş olan korona virüs salgınından dolayı fırıncı esnafımız ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte ilçemizde askıda ekmek uygulamasını başlattık. Bu ülkemizin geçmişinde de ihtiyaç sahipleri için her zaman yapılan bir hayırdır. Askıda ekmek uygulamasını Salihli'de biz başlattık, tüm Türkiye genelindeki fırıncı esnafımızın da başlatmasını davet ediyorum. İnşallah ilgi ve destek görür" dedi. İlçede 48 fırının yer aldığını belirten Makasçı, "Tüm fırınlarımızın bu kampanyaya canı gönülden katılmaları Türkiye için bir ön adımdır" diye konuştu.

"Bu kara günleri hep beraber aşacağız"

Odanın başlatmış olduğu askıda ekmek kampanyasına ellerinden geldiği kadarıyla destek verdiklerini vurgulayan işletme sahiplerinden İbrahim Aykanat, "Biz burada ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla, ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" derken, bir diğer işletme sahibi İbrahim Akın ise "Biz fırıncılar olarak, Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışmayan, işini bırakanlara destek amaçlı askıda ekmek kampanyasına başladık. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İhtiyacı olan herkes buyursun gelsin. Bu kara günleri hep beraber aşmayı düşünüyoruz" dedi.

"Biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün"

Kurtuluş mahallesinin hayırsever esnaflarından Erdinç Tekdal, "Askıda ekmek uygulaması, biz mahalle sakinleri olarak çok hoşumuza giden bir uygulama. Eski zamanlarda da böyle bir uygulama vardı. Böyle bir günde yeniden gündeme gelmesi bizleri çok memnun ediyor. Mahallemizde ekmek alamayacak durumda olanlar var. Biz bunları biliyoruz, fakat kendi gururlarını yidiremiyorlar. Askıda olduğu zaman, fazladan ekmeğimizi koyuyoruz, biz evimize 2 ekmek götürüyorsak, komşumuzda 2 ekmek götürsün. Evinde rahat olsun diye yapılan uygulamadan çok memnunuz. Bu uygulamanın örnek olmasını temenni ediyorum. Herkesin sağduyulu ve elini vicdanına koymasını bir mahalle sakini olarak temenni ediyorum" diye konuştu. Hayırsever Hasan Aydın ise "Askıda ekmek tüm Türkiye'de geçerli olması gereken bir uygulama. Bu uygulamaya herkesin elinden geldiği kadar destek olması gerekiyor. Çünkü bu uygulama ile ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında Askıda ekmek var

Salihli, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:51 Kaynak: İHA

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