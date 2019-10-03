Örnek vatandaş seçildi
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Usta oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, üretkenliğin hayatı kucaklayan yegane şey olduğuna vurgu yaptı.
Usta oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, üretkenliğin hayatı kucaklayan yegane şey olduğuna vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41
Mini elbiseli pozunu paylaşan Hanife Gürdal photoshopla bacağını inceltti Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını kazanan isim belli oldu Oyuncu Hazal Kaya'dan mutlu aile tablosu pozu Hadise dans ettiği videosuyla takipçilerinin aklını aldı