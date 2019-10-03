Son Dakika Haberleri: Örnek vatandaş seçildi
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Örnek vatandaş seçildi

25 dakika önce

Usta oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, üretkenliğin hayatı kucaklayan yegane şey olduğuna vurgu yaptı.

Örnek vatandaş seçildi, System.String[]

Usta oyuncu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, üretkenliğin hayatı kucaklayan yegane şey olduğuna vurgu yaptı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41 
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