Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı
47 dakika önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
'nın Orhangazi
ilçesine bağlı Örnekköy
Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy'de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak. - BURSA
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