Son Dakika Haberleri: Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı

47 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı.

Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy'de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak. - BURSA
Orhangazi, Örnekköy, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" diyen başkandan açıklama geldi Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:26:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]