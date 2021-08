Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiğe nefes aldıracak önemli yatırımlardan birini daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Örnekköy- Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik tramvay hattının proje ihalesi yapıldı. İhaleye 13 firma katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvay hattını 2022 yılının sonunda hizmete almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yapımı planlanan Örnekköy tramvay hattının mühendislik ve mimarlık projelerinin hazırlanması ve ÇED raporunun alınması için de ihaleye çıktı.

13 firma ön yeterlilik için başvurdu

5 kilometrelik Örnekköy-Yeni Girne Tramvay hattı için proje ihalesinin ilk aşaması yapıldı. İhaleye Mega Mühendislik Müşavirlik A. Ş, Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A. Ş, Yüksel Proje Uluslararası A. Ş, Protek Proje Danışmanlık Mühendislik Bilgi İşlem İnşaat Turizm Ltd. Şti. - BS Uluslararası Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Tekfen Mühendislik A. Ş, Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti., Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş, Botek A. Ş - Tümaş A. Ş İş Ortaklığı, TCDD Teknik Mühendislik Müşavirlik A. Ş, Rasyonel Grup Proje ve Danışmanlık A. Ş - Metroplan Müşavirlik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Altınok Mühendislik A. Ş, Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A. Ş- Metro İstanbul A. Ş İş Ortaklığı, Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş katılarak ön yeterlilik dosyalarını sundu. Proje ihalesinin ikinci aşamasında ön yeterlilik sağlayan firmalar listeye alınarak projeyi hangi yöntemleri kullanarak yapacaklarını sunacak. 3. aşama ihalede ise mali teklifler açılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje çalışmaları 12 ayda tamamlanacak.

5 kilometrelik hat

Örnekköy - Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik hat, Bostanlı İskelesi Tramvay durağından başlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm bölgesinin devamında son bulacak. Örnekköy Tramvay hattı mevcut Karşıyaka ve Çiğli tramvay hattına entegre olacak. Yoğun nüfusun olduğu Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy, İmbatlı, Postacılar mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak hat, Kuzey İZBAN hattı, Karşıyaka Tramvayı, Karşıyaka ve Bostanlı iskeleleri arasındaki ulaşım entegrasyonuna katkı sağlayacak, deniz ulaşımını da güçlendirecek.

Tramvay hattı 37, 6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8, 8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12, 8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı ve 5 kilometrelik Örnekköy tramvayının da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 37, 6 kilometreye ulaşacak.