ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü

ORSA Ortepedi, İngiltere 'de bulunan Global Health&Pharma (GHP) kuruluşunun dünyanın en iyilerini seçtiği ödül programında '2019 Teknoloji Ödülü' almaya hak kazandı.

Haber Yayın Tarihi:

Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var