ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü - Son Dakika Ekonomi

ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü

13 dakika önce

ORSA Ortepedi, İngiltere'de bulunan Global Health&Pharma (GHP) kuruluşunun dünyanın en iyilerini seçtiği ödül programında '2019 Teknoloji Ödülü' almaya hak kazandı.

ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü, System.String[]

ORSA Ortepedi, İngiltere'de bulunan Global Health&Pharma (GHP) kuruluşunun dünyanın en iyilerini seçtiği ödül programında '2019 Teknoloji Ödülü' almaya hak kazandı.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar 6 lira sınırını aştı
Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u kripto paradan ayda yaklaşık 1 milyon TL kazanıyor

Son Dakika Haberleri
10:51 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım
09:57 Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama
09:26 Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor
08:59 Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel
08:49 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 11:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]