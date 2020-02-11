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ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü
13 dakika önce
ORSA Ortepedi, İngiltere'de bulunan Global Health&Pharma (GHP) kuruluşunun dünyanın en iyilerini seçtiği ödül programında '2019 Teknoloji Ödülü' almaya hak kazandı.
ORSA Ortepedi, İngiltere'de bulunan Global Health&Pharma (GHP) kuruluşunun dünyanın en iyilerini seçtiği ödül programında '2019 Teknoloji Ödülü' almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:03
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