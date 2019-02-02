Son Dakika Haberleri: Orsam'da Uluslararası Öğrenci Akademisi Seminerleri Başladı

Orsam'da Uluslararası Öğrenci Akademisi Seminerleri Başladı

1 saat önce

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi programının paydaşı olduğu, uluslararası ve Türk öğrencilere yönelik eğitim seminerleri programına başladı.

Orsam'da Uluslararası Öğrenci Akademisi Seminerleri Başladı, System.String[]
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi programının paydaşı olduğu, uluslararası ve Türk öğrencilere yönelik eğitim seminerleri programına başladı.


Program kapsamında, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Beşeri Bilimler ve Türkiye alanında Giriş Seminerleri, Ortadoğu ve Ekonomi alanlarında ise İhtisas Programları başlıkları altında öğrencilere eğitim verilecek.


Giriş seminerlerine, üniversitelerin 1. ve 2. sınıf lisans öğrencileri, İhtisas Programlarına ise 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenler katılabilecek.


ORSAM'ın da paydaşı olduğu YTB Uluslararası Öğrenci Akademisi eğitim programlarıyla, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası ve Türk öğrencilerin aldıkları eğitime ilave olarak, akademik birikimleri, kültürel ve sosyal donanımları güçlenmesi hedefleniyor.

ORSAM'da 20 Nisan'a kadar sürecek eğitim seminerlerine yaklaşık 200 öğrenci katılacak.


YTB'nin organize ettiği Uluslararası Öğrenci Akademisi, geçen yıl aralık ayında "Türkiye Söyleşileri" programıyla başlamıştı. Programa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Siyaset, Türkiye, Orta Doğu, Güncel
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