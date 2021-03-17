ORSAM'dan "10. Yılında Suriye Devrimi" çevrim içi sempozyumu - Son Dakika

ORSAM'dan "10. Yılında Suriye Devrimi" çevrim içi sempozyumu

17.03.2021 12:57
ORSAM'dan

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye halkının 10 yıldır Beşşar Esed rejiminin zulmüne karşı mücadele ettiğini, özgürlük talebinden geri adım atmayacağını söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye halkının 10 yıldır Beşşar Esed rejiminin zulmüne karşı mücadele ettiğini, özgürlük talebinden geri adım atmayacağını söyledi.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezinin (ORSAM), 2 gün sürecek "10. Yılında Suriye Devrimi" başlıklı çevrim içi sempozyumu başladı.

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, yaptığı konuşmada, Arap Baharı'nın bölgeyi sarstığını, Suriye halkının onurları, özgürlükleri ve demokrasi için mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye halkının demokrasi arzusunu her zaman desteklediğini vurgulayan Uysal, Suriye halkının Esed rejimini üç defa yıktığını ve büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi. Uysal, "Esed rejimi düşmek üzereydi, sonra Hizbullah Lübnan'dan onu kurtarmaya geldi. İran Esed rejiminin yanında durdu, muhalefete karşı yeterli olmayınca, sonrasında Rusların desteğini aldı ve çok büyük zalimliklere sebep oldular." dedi.

Uysal, Türkiye dışında hiçbir ülkenin bu krizi çözmeye niyetinin olmadığına işaret ederek bu sempozyumda Suriyelilerin değişim isteklerini konuşacaklarını aktardı.

"Esed kendi sahte zaferini kutluyor olsa da her şey değişti"

Sempozyuma onur konuşmacısı olarak katılan Hariri de Suriyelilerin yıllarca sessizlik içerisinde olduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"10 sene önce sokaklara döküldük. O döneme kadar Esed'in ve ailesinin yaptıklarını uzaktan seyrettik ve sadece gözyaşları döktük. 10 sene önce bu sessizlik bozuldu. Binlerce Suriyeli Esed rejimine karşı gelmek için sokaklara döküldü. Milyonlarca Suriyeli herhangi bir sınırlama olmadan sesini duyurmaya başladı. Esed kendi sahte zaferini kutluyor olsa da her şey değişti. Bu sessizlik zinciri kırıldı, hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Hem Suriye içinde hem Suriye dışında bu sessizlik bozuldu."

Suriye halkının Esed'in kendilerini temsil etmediğini söylediğini vurgulayan Hariri, Esed hükümetine asla güven duyulamayacağını ifade etti.

Hariri, Esed rejiminin Suriye'nin kaynaklarının Suriyelileri öldürmek için kullandığının altını çizerek "Suriye muhalefeti Cenevre ve Astana sürecine katıldı. 6. Anayasa Komitesi toplantısına katıldı, lakin Suriye'de istenen ülke için siyasi dönüşüm gerçekleşmedi. Rusya ve İran gibi devletler Esed rejimini desteklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Beşşar Esed, Özgürlük, Devrimci, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ORSAM'dan '10. Yılında Suriye Devrimi' çevrim içi sempozyumu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ORSAM'dan "10. Yılında Suriye Devrimi" çevrim içi sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei