ORSAM'dan "Bahar Kalkanı Harekatı: Siyasi, Güvenlik Boyutları ile İdlib" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel ORSAM'dan 'Bahar Kalkanı Harekatı: Siyasi, Güvenlik Boyutları ile İdlib' paneli - Son Dakika

ORSAM'dan "Bahar Kalkanı Harekatı: Siyasi, Güvenlik Boyutları ile İdlib" paneli

6 saat önce

Ortadoğu Araştırmaları Merkezince (ORSAM) tarafından "Bahar Kalkanı Harekatı: Siyasi, Güvenlik Boyutları ile İdlib" başlıklı panel düzenlendi.

ORSAM'dan

Ortadoğu Araştırmaları Merkezince (ORSAM) tarafından " Bahar Kalkanı Harekatı: Siyasi, Güvenlik Boyutları ile İdlib" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü ORSAM Başkan Yardımcısı İsmail Numan Telci'nin yaptığı panele, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Seifan ve Suriyeli Güvenlik Analisti, Suriye Geçici Hükümeti eski Savunma Bakanı Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Rahal'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Orhan, İdlib'de 3,5 milyon Suriyelinin yaşadığını hatırlatarak, Suriye rejiminin Rusya destekli bir operasyonla burayı ele geçirmesi halinde burada yaşayan tüm sivillerin Türkiye'ye yönelme kaygısının yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin Esed rejiminin operasyonlarını durdurma noktasında kararlı olduğunu vurgulayan Orhan, şunları belirtti:

"Türkiye, İdlib'de rejim operasyonlarına bir sınır çekemezse, burada bir dur diyemezse bunun Türkiye'nin Suriye'de diğer kontrol ettiği alanlardaki varlığına da etkisine de zarar vereceğini hatta buradaki varlığının sonlanacağını düşünüyor. İdlib operasyonu başlamadan önce Suriye lideri Beşar Esed bunu ifade etti, 'İdlip'den sonra sıra diğer alanlara gelecek.' dedi. Burada kastedilen İdlib'den sonra, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Barış Pınarı ve muhtemelen Suriye'nin doğusunda Amerika denetiminde yer alan bölgeler. Dolayısıyla Türkiye, İdlib'de direnemezse daha sonra bu bölgelerde Türkiye'nin direnmesinin çok mümkün olmadığını düşünüyor."

Orhan, İdlib'in Suriyeli muhaliflerin son kalesi olduğunu vurgulayarak, muhaliflerin bu bölgedeki alan kontrolünü kaybetmeleri durumunda muhaliflerin Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmalarının mümkün olamayacağını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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