Üye Girişi
ORSAM'dan "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" konferansı - Son Dakika

ORSAM'dan "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" konferansı

10.11.2021 20:09
ORSAM'dan

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen seçimlerde uygulanan yeni sistemin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen seçimlerde uygulanan yeni sistemin adaletsizliklere neden olduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen ve ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" başlıklı konferansta konuşan Maruf, 10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimden bu yana resmi sonuçların açıklanmamasının da şaibe yarattığını ve güvensiz bir ortamın oluşmasına yol açtığını söyledi.

Seçim sisteminde yapılan değişikliğe dikkat çeken Maruf, uygulanan daraltılmış bölge seçim sisteminin adaletsizliğe yol açtığını ve daha büyük siyasi partilerin bu sistem nedeniyle bir önceki seçime nazaran daha az oranda oy alsalar da mecliste daha fazla sandalye kazandıklarını belirtti.

Yeni sistemin Irak için erken uygulanan bir model olduğunu kaydeden Maruf, fazla sayıda seçim bölgesinin bulunmasının Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik gruplar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Bu sistem nüfusu daha az olan ve iktidarda olmayan partiler için faydalı olmamıştır. Mesela bazı seçim bölgelerinde 30 bin oy almasına rağmen milletvekili olamamış aday var fakat bazı yerlerde 5 bin oy almasına rağmen kazanan adaylar var." dedi.

Irak'ta yaşayan Türkmenlerin hiçbir zaman bir tehdit unsuru olmadığını vurgulayan Maruf, "Türkmenlerin de siyasi denklem içerisinde rolü olması lazım. Hassas siyasi kararlarda mutlaka Türkmenlerin de rol almasında fayda var." dedi.

Seçime katılımın az olmasının da siyasi istikrarsızlık ve seçimlere olan güvensizlikle ilişkili olduğunu belirten Maruf, Irak halkının, seçimlerin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümündeki rolü noktasında ümitsizlik yaşadığını vurguladı.

Irak'ta hükümetin çözemediği sorunlara da değinen Maruf, terör örgütü PKK'nın sınır bölgelerindeki varlığı nedeniyle insanların zorunlu göçe maruz kaldığını belirterek, "Silahlı gruplardan bahsettiğimiz zaman o bölgelerde PKK terör örgütünün ve bazı yasa dışı grupların varlığı Sincar başta olmak üzere Mahmur ve Kerkük'te hem bölgeyi tehdit eden hem orada yaşayan vatandaşları da tehdit eden bir ortam ortaya çıkmıştır." dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye düzenlenen saldırıya da değinen Maruf, "Bu olumsuz bir tablodur. Gelecek hükümeti de olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin Türkmenlerin de menfaatine olacağını kaydeden Maruf, "Türkiye her zaman mazlum insanların yanında, barıştan yana olmuştur. 1991'den bugüne dek Irak'taki bütün etnik grupları ayrım yapmadan desteklemiştir, barış ve diplomasi yoluyla etkin bir şekilde desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Seçimler, Türkmen, Ekim, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ORSAM'dan 'Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu' konferansı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor 21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları 20:57 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı 20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı 18:24 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı 16:32 Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı

Son Dakika Haberleri
21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor
20:56 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:45 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak
20:37 Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura rağmen saygı duruşunda bekledi
20:30 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu         
21:08
Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez         
21:02
Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi         
20:12
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı         
19:08
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 21:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: ORSAM'dan "Irak'ta Seçimler ve Türkmenlerin Durumu" konferansı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement