ORSAM'dan "Seçim Sonrası Kerkük'ün Durumu" konferansı - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen seçimlerde uygulanan dar bölge seçim sisteminin bazı siyasi partilerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen ve ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki "Seçim Sonrası Kerkük'ün Durumu" başlıklı konferansta konuşan Salihi, yeni seçim sisteminin anti-demokratik bir tablo oluşturduğunu ifade etti.

Irak'taki seçim sisteminin adaletsiz sonuçlar doğurduğunu kaydeden Salihi, "Irak'taki yeni seçim sisteminden en zararlı çıkan Türkmenler oldu. Birinci günden beri söylüyorum, bu kanun, bu yasa yanlıştır. Yanlış yazılan bir yasa yanlış neticeler getirir. Irak'ın 83 seçim bölgesine ayrılması yanlıştı." yorumunda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi olarak mezhepsel bakış açısını reddettiklerinin altını çizen Salihi, seçim öncesinde Kerkük'ün yeni seçim sisteminden muaf tutulmasını istediklerinin ancak siyasi iradenin bu tekliflerini kabul etmediğini söyledi.

Salihi, Kerkük'teki demografik değişimin 1960'lı yıllardan Saddam Hüseyin dönemine değin uygulandığını belirterek, "Demografisi değiştirilen bir Kerkük'ün çözüm noktaları da değişik olmalıydı." dedi.

-"Türkmenler Irak toprak bütünlüğün çimentosudur"

Türkmenlerin Irak içindeki konumlarına da değinen Salihi, "Irak'taki makamlar ve Şii'si de, Sünni'si de Kürt'ü de Türkmenlerin ne kadar önemli bir faktör olduğunun farkında değiller. Biz Irak'taki toprak bütünlüğünün çimentosuyuz." dedi.

Irak içindeki terör örgütü PKK gibi silahlı grupların varlık göstermesinin Türkiye dahil komşu ülkelerle problemlere neden olduğu değerlendirmesinde bulunan Salihi, Kerkük idari sınırlarında bu tip örgütlerin varlığının kabul edilmez olduğunu söyledi.

Irak ekonomisinin hala terör örgütü DEAŞ'ın faturasını ödediğini kaydeden Salihi, "Biz DEAŞ'ın büyük bir zararını gördük. Hala memleketine dönmeyen göçmenlerimiz var." dedi.