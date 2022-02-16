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ORSAM yetkilileri, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

ORSAM yetkilileri, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi

16.02.2022 17:44
ORSAM yetkilileri, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkan Danışmanı Prof. Dr. Enver Arpa, geçmiş dönemlere kıyasla Türkiye-Cezayir ilişkilerinde oldukça olumlu bir hava içerisinde olunduğunu söyledi.

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkan Danışmanı Prof. Dr. Enver Arpa, geçmiş dönemlere kıyasla Türkiye- Cezayir ilişkilerinde oldukça olumlu bir hava içerisinde olunduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle yürütülen " Kuzey Afrika'da Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" kapsamında Cezayir'e gelen Prof. Dr. Enver Arpa, ORSAM Ekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Recep Yorulmaz, ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanları Mustafa Güvenç ve Kaan Devecioğlu'ndan oluşan heyet, 5 günlük saha ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Proje Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Alparslan Çevik, üniversiteler, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve iş insanları ile bir araya gelen ORSAM yetkilileri, Türkiye'nin Cezayir Ticaret Müşaviri Murat Ersoy, Mehmet Emin Yiğitbaşı ve MÜSİAD Cezayir Genel Sekreteri Erhan Çeçen ile de bir araya geldi.

Prof. Dr. Arpa, ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz dönemlere kıyasla Türkiye-Cezayir ilişkilerinde oldukça olumlu bir hava içerisinde olunduğunu kaydetti.

Görüşmelerde Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin stratejik derinlik kazanması noktasında istişareler yaptıklarını belirten Arpa, "Yakında yürürlüğe konulması planlanan Afrika Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türk ve Cezayir iş dünyasına önemli yatırım fırsatları sunacağı, iki ülkenin Afrika kıtasına yönelik ortak ticari faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştıracağı, Cezayir'in hem Afrika hem de Asya'ya açılımı hususunda Türkiye'nin uluslararası ağlarından yararlanma arzusu içerisinde bulunduğu dile getirilen önemli konular oldu. Akdeniz'in etkili iki önemli ülkesinin iyi ilişkiler içerisinde bulunması, enerji alanında yaşanmakta olan küresel krizin aşılmasında, bölgeyi tehdit etmekte olan terörle mücadelede, Libya, Tunus ve Filistin gibi bölgesel meselelerin çözüme kavuşturulmasında hayati derecede önem arz ettiği üzerinde mutabık kalındı." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Yorulmaz ise, iki dost ve kardeş ülke ilişkilerinin güçlü ilişkilerine doğru orantılı olarak, ticaret hacminin de önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini ifade etti.

İlişkilerin ekonomi alanında iş birliği imkanlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Yorulmaz, bu bağlamda gerekli adımların ivedilikle atılmasının faydalı olacağına değindi.

ORSAM yetkilileri, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi

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Enver Arpa, Türkiye, Cezayir, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ORSAM yetkilileri, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


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