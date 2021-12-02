Üye Girişi
Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı - Son Dakika

Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı

02.12.2021 08:48
Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Örselli Mahallesi'nde kurulan halı dokuma atölyesinin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa yürütülen projede kadınlar dokuma tezgâhının başına geçerek, geleneksel Yuntdağı halısının üretimine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Örselli Mahallesi'nde halı dokuma atölyesinin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İŞKUR İl Müdür Vekili Alaattin Aslan, Yunt-Der Başkan Yardımcısı Halil Selcen, Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik katıldı. Hayırlı olsun dilekleriyle yapılan kurdele kesiminin ardından, katılımcılar atölyede üretim yapan kadınları ziyaret etti.

Proje hakkında bilgi verdi

Proje hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız projemizle Zafer Kalkınma Ajansından 1 milyon 70 bin TL destek kazandık.Kazanılan bu destekle Yuntdağı bölgesinde kurduğumuz halı dokuma atölyesinde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle de el halısı dokuma kursu açtık. Atölyemizde, yaklaşık 18 kadınımız hizmet alıp, kök boyalarla yapılan iplerle halı dokuyorlar. Bu projemizin bir ayağı. Bunun bir diğer ayağı da Manisa Merkez, Soma, Akhisar, Alaşehir gibi ilçelerimizde 6 üretici kooperatifimize destek veriyoruz. İnşallah ileriki zamanda buradaki arkadaşlarımıza istihdam sağlayarak sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz" dedi.

Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti 09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! 09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokat attı 09:20 Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokat attı Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 06:02 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti
09:53 Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!
09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!
09:40 Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi
09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
09:37 Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı
09:35 Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan imalı cevap: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar         
09:59
Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak! Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!         
09:53
Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi         
09:40
Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı? Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?         
09:22
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Örselli'de Dokuma Tezgâhları Kuruldu, Üretim Başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement