ORSİAD Başkanı Çamur Ankara'nın 2020 yılı ihracat performansını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Çamur Ankara'nın 2020 yılı ihracat performansını değerlendirdi Açıklaması

06.01.2021 10:45
ORSİAD Başkanı Çamur Ankara'nın 2020 yılı ihracat performansını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ankara sanayicisinin üretim ve ihracat kararlılığından vazgeçmediğini, sanayide ve ticarette iddiasını...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ankara sanayicisinin üretim ve ihracat kararlılığından vazgeçmediğini, sanayide ve ticarette iddiasını sürdürdüğünü belirterek, "Üretim ve yatırımın önündeki engeller kalktıkça bu kararlılık ve iddia güçlenerek devam edecektir." ifadesini kullandı.

Çamur, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisince açıklanan 2020 yılı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın ihracatının geçen yıl yüzde 6,5 gerilediğini ancak salgına karşın sanayinin toparlanmaya başladığını bildirdi.

Başkentin en fazla kaybı salgının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşadığına dikkati çeken Çamur, o dönemde ihracatın aylık ortalama 550 milyon dolara gerilediğini, sonraki aylarda ise yeniden toparlandığını ifade etti.

En fazla düşüş savunma ve havacılık sanayisinde

Türkiye'nin 2019'da en fazla ihracat yapan 5. ili konumundaki Ankara'nın, 2020'de 6. sıraya gerilediğini belirten Çamur, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatımız da son bir yılda yüzde 6,5'lik bir kayıp yaşadı. 2019'da 8 milyar 303 milyon dolar olan ihracatımız, geçen yıl 7 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ankara, en fazla düşüşü savunma ve havacılık sanayinde yaşadı. Şehrin 2019'da savunma ve havacılık sanayinde 1 milyar 346 milyon dolara kadar çıkan ihracatı, 2020'de pandeminin olağanüstü etkisiyle yüzde 43,9 gerileyerek 756 milyon dolar olarak gerçekleşti."

İhracatın demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 16,3, deri ve deri mamullerinde yüzde 31,3, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 98,2, süs bitkileri ve mamullerinde yüzde 43,6 arttığını belirten Çamur, lokomotif sektörlerden çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde ise yüzde 16,8 gerilediğini bildirdi.

ABD'ye ihracat azaldı, Çin'e ihracat arttı

Çamur, geçen yılın ekim-aralık döneminde toparlanma eğilimi gösteren Ankara sanayicisinin en çok ihracat yaptığı ülkelere ilişkin bilgi verirken de kentin ABD'ye, son bir yıldaki ihracatının yüzde 7,8, Fransa'ya yüzde 21, Hindistan'a yüzde 33, Katar'a yüzde 34,8, Almanya'ya yüzde 3,3 gerilediğini, buna karşın Çin'e satışların yüzde 1,40, Azerbaycan'a yüzde 11,6, Bulgaristan'a yüzde 50,8, İsrail'e yüzde 18,9 arttığını kaydetti.

Çamur, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen Ankara sanayicisi üretim ve ihracat kararlılığından vazgeçmemiş, şehrimiz sanayide ve ticarette iddiasını sürdürmüştür. Üretim ve yatırımın önündeki engeller kalktıkça bu kararlılık ve iddia güçlenerek devam edecektir. ORSİAD olarak, OSB'lerde üretim yapanlar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur Ankara'nın 2020 yılı ihracat performansını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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