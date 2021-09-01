Üye Girişi
ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

01.09.2021 12:43
ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyümede Türk sanayicisi ve ihracatçısının lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, "Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyümede Türk sanayicisi ve ihracatçısının lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, "Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için kapasitesini artırması, makine ve teçhizat yatırımına yönelmesi yüksek etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Söz konusu dönemde GSHY'nin yüzde 21,7 olarak gerçekleştiğini anımsatan Çamur, "Çok da sürpriz olmayan, beklentilere paralel bir sonuç. Pandemi başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin gücünü yansıtan bir sonuç. En önemlisi de patinaj yapan sanayinin yeniden hareketlenmesi adına gurur veren bir yükseliş." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 21,7'lik büyümede genel olarak imalat sanayisinin güçlü etkisinin görüldüğüne işaret eden Çamur, bu sektörün bir süredir gerek iç gerekse dış talepten kaynaklı pozitif bir seyir gösterdiğini bildirdi.

Çamur, birkaç çeyrek dikkate alındığında imalat sanayisinin ihracattaki talep artışını karşılamak için kapasiteyi artırma çabasında olduğunu, bunun için yeni makine ve teçhizat yatırımlarına yöneldiğini, bu yatırım artışının yüzde 30'un üzerine çıktığının görüldüğünü ifade ederek, "İmalat sanayisi ve bunun ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve ihracat, büyümede ana dinamiği oluşturdu. Özellikle imalat sanayimizin talebi karşılamak için kapasitesini artırması, makine ve teçhizat yatırımına yönelmesi yüksek etki yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, büyümede baz etkisinin göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyüme rakamlarında bir önceki yılda geçirdiğimiz Kovid-19 salgınının etkisiyle yavaşlayan ekonomimiz ve üretimimizin baz etkisinin de olduğunu görmek lazım ama bütün bunlara rağmen özellikle son aylarda hatta geçen yılın son çeyreğinden itibaren sanayimizin kapasite kullanım oranlarını dolduracak siparişlerinin oluşu bizi bu noktalara getirdi. Tahminimiz bundan sonraki çeyrekte de bu büyüme rakamlarına yakın bir büyüme olacağı yönünde. Son verilerle sanayinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken başta finansmana erişim olmak üzere sanayicinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir beklenti içinde olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye İstatistik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te Genç Müslüman Kadınlar okuluna baskın düzenledi 13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te Genç Müslüman Kadınlar okuluna baskın düzenledi Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi 13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti 13:15 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı 12:56 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti

Son Dakika Haberleri
13:50 Son dakika! İsrail güçleri Kudüs'te Genç Müslüman Kadınlar okuluna baskın düzenledi
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
13:22 Kabil'i kana bulayan saldırı, İngilizler tarafından biliniyormuş! Mail attıkları insanları ölüme yollamışlar
13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu
13:14 Arap takımı Ettifaq, Domagoj Vida'ya senelik 5 milyon euroluk kontrat teklif etti
13:09 Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak
12:55 Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin köklerinin Kahramanmaraş'a dayandığı ortaya çıktı
12:42 İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı         
14:03
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu         
13:19
Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak Son dakika... Taliban, 2 gün içinde açıklayacakları hükümetle ilgili detayları paylaştı! Kadın bakan olmayacak         
13:09
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 14:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ORSİAD Başkanı Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement