ORSİAD Başkanı Çamur'dan ihracat rekoru değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Çamur'dan ihracat rekoru değerlendirmesi Açıklaması

03.11.2020 10:17
ORSİAD Başkanı Çamur'dan ihracat rekoru değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Ankara ihracatçısının ekim ayındaki rekor ihracata katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Ankara ihracatçısının ekim ayındaki rekor ihracata katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, ekim ayı ve ocak-ekim dönemi ihracat verilerini değerlendirdi.

Ülke geneli ihracat rakamlarına bakıldığında ekimde gerçekleşen 17,3 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çamur, "Ankara ihracatçısının buna katkısıyla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çamur, Türk ihracatçısının çalışma azmi ve kararlılığının yanı sıra üreticiye sağlanan finansal desteklerle küresel salgın sürecinde birçok ülkenin ithalatta yüzünü Türkiye'ye çevirmesi sayesinde, sanayicinin ihracatta yeni rekorlara imza atacağına yürekten inandıklarını vurguladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 128,7 artış

Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık dönemde Ankara'dan farklı ülkelere 6 milyar 282 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini veren Çamur, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 6 milyar 657 milyon dolar olduğunu aktardı.

Çamur, ihracatta salgın kaynaklı düşüşün de yavaş yavaş yerini toparlanmaya bıraktığına işaret ederek, Ankara'nın dış ticaret verilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında, makine ve aksamları sektörü ile otomotiv endüstrisinde ise yüzde 8 gerileme olmuştur. Buna karşın demir ve demir dışı metaller sektöründe yüzde 17, deri ve deri mamulleri sektöründe yüzde 28,6, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise yüzde 128,7 artış sağlanmıştır. Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda da önceki aylara göre düşüşün yavaşladığını görüyoruz."

Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Ankara, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur'dan ihracat rekoru değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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