ORSİAD Başkanı Çamur'dan

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve sonrasında reel sektör ile ülke ekonomisine ivme kazandıracağını bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, yatırımcıları Merkez Bankası tarafından başlatılan 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni değerlendirmeye davet etti.

Salgın sürecinin ekonomi üzerinde oluşturduğu tahribatın azaltılması, reel sektörün toparlanma sürecinin ve çarkların yeniden hızlanması için bu tür özellikli desteklere büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Çamur, "Bu kredi, reel sektöre, ülke ekonomisine ivme kazandıracak, doğru yatırımlara kanalize edilmesiyle salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayacak, yeni yatırım, üretim ve istihdam artışı, cari açığın, dış borcun azaltılması noktasında da ciddi katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.