ORSİAD Başkanı Çamur: "Ekonomi Reform Paketi'nin odağından sapılmamalı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, " Türkiye, Ekonomi Reform Paketi'nin odağından sapmazsak, salgın sonrası yeni dünya düzeninde, tedarikte güçlü ülkelerin alternatifi olabilir." ifadesini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

ORSİAD olarak her fırsatta güçlü Türk ekonomisi için güçlü reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiklerini belirten Çamur, bu anlamda yeni reform paketinin beklentilerini büyük oranda karşıladığını bildirdi.

Çamur, paketin odağında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Paketin uygulanması noktasında alınacak tedbirler oldukça etkileyici. Umuyoruz ki uygulamada paketteki ana maddelerin birinden bile sapılmaz, tedbirlerden taviz verilmez. Bunu başarırsak hem kısa hem de orta ve uzun vadede pozitif etkilerini mutlaka göreceğiz. Özellikle istihdam artışı ve sürdürülebilir yüksek büyümeden yana çok umutluyuz."

"Yerli üretim" vurgusu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkileriyle birlikte yeni normale doğru hamlelerin de sürdüğünü vurgulayan Çamur, özellikle ekonomiye ilişkin tedbirlerin, ülkelerin salgın sonrası yeni dünya düzenindeki yerlerini de belirleyeceğini ifade etti.

Çamur, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketin kapsamını çok önemsediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli üretimle Türkiye'nin ara malı tedarikinde Çin'in en güçlü alternatifi olacağına inanıyoruz. Güven ve istikrar ortamını yakalayan üreticinin yatırımcı, sanayici ve ihracatçının başaramayacağı hiçbir şey yok. Ekonomi Reform Paketi'nin odağından sapılmamalı. Türkiye, eğer paketin odağından sapmazsak, salgın sonrası yeni dünya düzeninde, tedarikte güçlü ülkelerin alternatifi olabilir."