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ORSİAD Başkanı Çamur: "İhracat için beklemeye zamanımız yok" - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Çamur: "İhracat için beklemeye zamanımız yok"

22.08.2021 13:14
ORSİAD Başkanı Çamur:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üyelerini ihracatla tanıştırmak için "tüm kapıları zorlayacaklarını" belirterek, "İhracat için beklemeye zamanımız yok.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, üyelerini ihracatla tanıştırmak için "tüm kapıları zorlayacaklarını" belirterek, "İhracat için beklemeye zamanımız yok. Bizim en büyük projemiz Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı için üyelerimizi ihracatla tanıştırmak." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak sayısız plan, proje ve çalışmanın hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

KOBİ'lerin dış ticaretine yönelik çeşitli finansal desteklerin olduğuna dikkati çeken Çamur, bunun KOBİ'leri bir adım daha ihracata yaklaştırdığını vurguladı. Çamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

???????"İhracat için beklemeye zamanımız yok. Bizim en büyük projemiz Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı için üyelerimizi ihracatla tanıştırmak. İhracat bu ülkenin geleceği. Katma değeri yüksek ürünler ürettiğimiz, ürettiğimizi ihraç ettiğimiz sürece karşımızda hiçbir güç duramaz. Onun için ihracat yapmayan sanayici kalmasın."

Çamur, Ankara sanayicisinin üretip satamayacağı ürün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Finansal kaynaklara erişim ve danışmanlık noktasında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra daha fazlasını yapacak, üyelerimizi ihracatla tanıştırmak için tüm kapıları zorlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığının ihracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek için Eximbank Kredi Destek Paketi'ni devreye alacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu destek paketleri, ORSİAD'ın hedefleriyle de örtüşmekte."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Çamur: 'İhracat için beklemeye zamanımız yok' - Son Dakika Ekonomi


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