ORSİAD Başkanı Levent Çamur: "OSB'lerde üretim artmaya başladı" - Son Dakika

ORSİAD Başkanı Levent Çamur: "OSB'lerde üretim artmaya başladı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Normalleşme sürecine 'kontrollü hızlı' giriş yapan OSB'lerde üretim artmaya başladı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Normalleşme sürecine 'kontrollü hızlı' giriş yapan OSB'lerde üretim artmaya başladı." ifadesini kullandı.

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Çamur yaptığı yazılı açıklamada, OSTİM, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgelerinde mal ve hizmet üreten üye firmalarla yaptıkları görüşmelerde, normalleşme sürecinin sağlıklı işlediğini gördüklerini aktardı.

Kovid-19 ile mücadele şartlarından taviz vermeden başlayan üretim sürecinin, iyi bir aşamaya geldiği ve toparlanmanın memnuniyet verici şekilde ilerlediği bilgisini paylaşan Çamur, "Normalleşme sürecine 'kontrollü hızlı' giriş yapan OSB'lerde üretim artmaya başladı. Sınır kapıları ve gümrüklerin normale dönmesiyle ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Çarkların yeniden hızlanmasıyla sanayi üretiminde de toparlanmanın hissedilir şekilde artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, sınır kapılarının kademeli olarak açıldığına ve gümrüklerin hizmet vermeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ankara ihracatçısının gözü kulağı sınır kapılarındaydı. İhracata giden yollardaki bu engellerin kademeli de olsa kalkması çok önemli. Zira bizim güçlü ülke ve kent ekonomisi için 'ihracatta yüksek artış' hedefimiz var. Salgın süreci, bu hedefimizi sekteye uğratmış olsa da normalleşme sürecinde var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Reel sektör böylesine büyük bir gayret içindeyken hem sağlık hem de ekonomik alanda verdiği mücadeleyle dünyaya örnek olan ülkemizin de yeni normalde güçlü bir süreç yürüteceğine inanıyoruz."

Organize Sanayi Bölgesi, Sincan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Levent Çamur: 'OSB'lerde üretim artmaya başladı' - Son Dakika Ekonomi

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