ORSİAD'dan Kovid-19'a karşı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un etkilerinin azalmaya başlamasından sonra en önemli meselenin "ekonomi" olacağına dikkati çekti.

Bu kapsamda birçok çalışmanın ivedilikle yapılması gerektiğine işaret eden Çamur, şunları kaydetti:

"Bu süreçte mutlak surette yeni önlem paketlerine ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, yakın gelecekte çalışma hayatının bozulmaması için İş Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan 'zorlayıcı sebeplerle iş akdini sonlandırmanın önünü açan' yasal düzenlemenin geçici olarak askıya alınması, salgın nedeniyle çalışılamayan sürelere karşılık gelen ücretlerin işsizlik fonundan karşılanması gerekmektedir."