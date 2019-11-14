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ORSİAD'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi

6 saat önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayi üretimindeki artışın, toparlanmanın ve büyümenin habercisi olduğunu bildirdi.

ORSİAD'dan sanayi üretim endeksi değerlendirmesi, System.String[]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayi üretimindeki artışın, toparlanmanın ve büyümenin habercisi olduğunu bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki artışın çarkların yeniden dönmeye başladığını gösterdiğini vurgulayan Çamur, "Sanayi üretim endeksinin yüksek gelmesi, piyasalarda bir toparlanmanın başladığını, sanayicinin yatırım ve üretime tekrar dönmeyi planladığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her sektörde hareketlenme, iyileşme görüldüğüne dikkati çeken Çamur, bu toparlanmanın gelecek ay da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Çamur, iç piyasayla ihracatın canlanması için atılan adımları önemsediklerini belirterek, gelecek yıl faizlerin aşağı çekilmesi, Eximbank'ın etkin olmasıyla üretim ve yatırımların artmasını beklediklerini bildirdi.

Faizlerin, sanayi ve ticarette etkili olduğunu anımsatan Çamur, şunları kaydetti:

"Faizler son dönemde yüzde 30'lardan yüzde 14'lere kadar gerilemiş olsa da piyasada henüz bunun etkisini hissedebilmiş değiliz. Önümüzdeki dönemde bunun piyasalara yansıyacağını, yatırım ve üretimi teşvik edeceğini düşünüyoruz. Katma değeri yüksek, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin üretimindeki artışla gelecek yıldan umutluyuz."

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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