ORSİAD sanayicilerin taleplerini saha çalışmasıyla derledi - Son Dakika
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ORSİAD sanayicilerin taleplerini saha çalışmasıyla derledi

7 saat önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu bu dönemde, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üyelere yönelik saha çalışması yaptı.

ORSİAD sanayicilerin taleplerini saha çalışmasıyla derledi, System.String[]

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu bu dönemde, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren üyelere yönelik saha çalışması yaptı.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, ORSİAD'ın " Koronavirüs'ün Etkileri ve Ekonomik Desteklere İlişkin Saha Çalışması"na, çalışan sayısı 5-1500 kişi arasında farklı sektörlerden çok sayıda üyenin katıldığını bildirdi.

Bu dönemden üreten kesimin büyük oranda etkilendiğini, bir bölümünün desteklerden yararlandığını ancak özellikle finansmana erişim noktasında sıkıntıların devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

İnşaat sektöründeki üyelerinin talep düşüklüğünden yakınırken, alınan ekonomik tedbirlerden memnun olduklarını ancak finansmana erişim noktasında özel bankalarla sorun yaşadıklarını ifade ettiklerini bildiren Çamur, makine sektöründeki üyelerinin Kovid-19 nedeniyle hijyene dönük her türlü tedbiri aldıklarını ancak özellikle toplu taşımayla işe gelip giden çalışanlarının tedirgin olduğunu belirttiklerine işaret etti.

Çamur, bu sektördekilerin daha önceden imzaladıkları ve zamanında yetiştirmedikleri takdirde maddi yaptırımları olan sözleşmeleri nedeniyle iş yavaşlatamadıklarını dile getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ciro kaybı, ödeme zorluğu ve tahsilat sorunu yaşadıklarını bildiren üyelerimizden özellikle perakende işi yapanlar ilerleyen günlerde karşılıksız çeklerle nasıl mücadele edeceklerini bilmediklerini söylemişlerdir. Bu sektörde rulman işi yapan üyelerimiz, devletin aldığı ekonomik tedbirlerden ise memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Devletimizin ekonomik tedbir paketinin kendilerini kapsamadığını bildiren makine sektöründeki bazı üyelerimiz ise ülke genelindeki nakit sıkıntısı göz önüne alınarak tedbirlerin daha kapsamlı olması gerektiğini bildirmişlerdir. Makine sektöründeki bazı üyelerimiz de İşkur'un kısa çalışma ödeneğine, başvuru şartlarının ağır olması nedeniyle başvurmadıklarını söylemişlerdir. Bu sektördeki bir kısım üyemiz de sigorta primlerinin en az 3 ay alınmamasını talep etmişlerdir."

Çelik yapı sektöründeki üyelerle yaptıkları görüşmede ise bazılarının kapalı alanda çalışan işçileri için toz maskesi temin edemediklerini, yüksek oranda işçi çalıştıran işletmelerde maske sorununun çok yüksek olduğunu gördüklerini ifade eden Çamur, çelik konstrüksiyon imalatı yapan firmaların ise ekonomik tedbir paketinden yararlanamadıklarını, paketin kapsamının genişletilmesini, en azından inşaat ve müteahhitlik sektöründe muhtasar ve SGK ödemelerinin ötelenmesini, düşük faizli kredi kullanabilme imkanı sağlanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Çamur, elektrik ve elektronik sektöründeki üyelerin de bankalarla sorun yaşadıklarını, büyük çoğunluğunun ise İşkur'un kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu ancak henüz sonuç alamadıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Plastik sektöründe üretim yapan üyelerimizin önemli bir bölümü de bankaların alınan kararlar doğrultusunda hareket etmemesinden yakınmışlardır. Perakende sektöründeki üyelerimiz işlerin yavaşlaması ve ödemelerin aksamasından yakınmış, bir kısmı alınan ekonomik tedbir paketinden duydukları memnuniyeti belirtirken uzun vadeli kredi-düşük faiz talebinde bulunmuştur. İklimlendirme sektöründeki üyelerimize dönük araştırmamızda da koronavirüs nedeniyle iş kaybı ve ihracatta düşüş yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Alınan ekonomik tedbirlere ek olarak maaş giderleri ve SGK konusunda daha fazla destek talep eden işletmelerimiz, işçilere de kredi desteği önerisinde bulunmuşlardır. Saha çalışmamızda salgından en fazla etkilenen sektörlerden birinin otomotiv olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu sektördeki üyelerimiz yüksek ciro kaybından yakınırken, devlet desteklerinin kendilerini de kapsadığını ancak devlet bankaları da dahil bankaların kredi desteği konusunda sıkıntı yarattıklarını bildirmişlerdir."

Tahsilatta düşüş

Çamur, yalıtım sektöründeki üyelerin de işlerin yavaşlaması ve dönüşümlü çalışmanın zorluklarına dikkati çektiğini, bu üyelerin finansman desteğin artmasının sektöre ivme kazandıracağını belirttiklerini aktardı.

Asansör ve yürüyen merdiven üreticisi üyelerin şantiye sahasında montaj işlerinin yüzde 70'e varan oranlarda kısıtlama, tahsilatta ise düşüş olduğunu ifade ettiklerini belirten Çamur, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle genel giderlerin karşılanmasında sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, ekonomik destek paketinin kapsamının genişletilmesini talep etmişlerdir. Bilhassa özel bankaların ipotek, teminat gibi şartlarla kredi desteklerinde sıkıntı yaşattığını bildiren üyelerimiz, devam eden kredilere ise öteleme yapılmamasından yakınmışlardır. Araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz saha çalışmamızda malzeme tedariği konusunda sıkıntı yaşadıklarını, işçilerinin tedirgin olduğunu ifade etmişler, buna karşın devletin ekonomik destek paketinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerden faydalanmak üzere başvurularını yaptıklarını bildirmişlerdir. İhracat yapan üyelerimiz ise bir an önce kapıların açılmasını beklediklerini, ihracatta mutlaka alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir."

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:20 Kaynak: AA

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