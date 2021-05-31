Orta Afrika Cumhuriyeti askerleri sınır bölgesinde Çad askerine saldırdı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti ordusuna ait birliklerin, dün sınır bölgesindeki saldırısı sonucunda 6 Çad askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir Çad askerinin öldüğü, kaçırılan 5 askerin de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Mbang köyünde infaz edildiği belirtildi.

"Orta Afrika Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, infaz edilen 5 askerin cesetlerini almaları için Çadlı yetkililere çağrı yaptı." ifadesi kullanılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Çad askerlerine yönelik saldırısının kasıtlı ve planlı olduğu kaydedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti basınında yer alan haberlerde ise öldürülen Çadlı askerlerin Rus paralı askerler olduğu öne sürüldü.