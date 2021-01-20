Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi

20.01.2021 15:09
Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebaba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) OAC'ye 2013'te koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Başbakanı Firmin Ngrebaba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) OAC'ye 2013'te koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etti.

Ngrebaba, basına yaptığı açıklamada, OAC'nin güvenlik durumunu incelemek üzere BMGK'nin yarın toplantı düzenleyeceğini ve bu kapsamda Fransa, Çin, Rusya ve ABD'nin diplomatlarıyla görüştüğünü ifade ederek BMGK'nin OAC'ye yönelik aldığı silah ambargosu kararının tamamen kaldırılmasını istedi.

BMGK, ülkede 2013'te patlak veren şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemi amacıyla silah ambargosu kararı almıştı.

OAC hükümeti ise ülkenin üçte ikisini kontrol eden ayrılıkçılarla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla kararın iptal edilmesini bekliyor.

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden uzaklaştırılan ve Uganda'ya sürgüne gönderilen devrik lider Francois Bozize, ülkede geçen ay düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ancak OAC Anayasa Mahkemesinin, Bozize'nin başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Fransa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti, BM'den silah ambargosunu kaldırmasını istedi - Son Dakika


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