Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ile olan ikili ilişkilerini korumak istediğini açıkladı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti, Çad ile olan ikili ilişkileri korumak istediğini duyurdu.

OAC hükümet Sözcüsü Ange Maxime Kazagui, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada Çad ile OAC arasındaki ikili ve diplomatik ilişkileri bozmak amacıyla bazı iddialara yer verildiğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

OAC'deki silahlı gruplar arasında Çadlı vatandaşların da yer aldığı iddialarına dayanarak bundan Çad hükümetinin sorumlu tutulamayacağını belirten Kazagui, OAC ile Çad arasındaki güvenlik, kardeşlik ve ortaklık alandaki ikili ilişkileri muhafaza etme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Sosyal medyada iki hafta önce, Çad'ın OAC'deki silahlı gruplara destek verdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

OAC'deki şiddet olayları

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.