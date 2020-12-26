Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Ruandalı BM Barış Gücü askeri öldürüldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Ruandalı BM Barış Gücü askeri öldürüldü

26.12.2020 10:35
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Ruandalı BM Barış Gücü askeri öldürüldü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Dekoa kentinde kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısında Birlişmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görevli 3 Ruandalı asker hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Dekoa kentinde kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısında Birlişmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nde görevli 3 Ruandalı asker hayatını kaybetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, OAC'nin Dekoa kentinde devriye görevini yapan BM Barış Gücü ve Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) askerlerinin kimliği belirsiz silahlı grubun saldırısına uğradığını belirtti.

Dujarric, OAC'nin talebi üzerine 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için ülkeye gelen 3 Ruandalı askerin hayatını kaybettiğini bildirildi.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

OAC, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui'ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, Orta Afrika Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubu üyeleri de ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

Rusya Fransa ve Ruanda'dan askeri yardım talebi

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulundu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker gönderdi.

Rusya makamları, BM Barış Gücü misyonunda görevli 14 Rus subayın haricinde OAC yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için ülkeye çok sayıda Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği sağlayacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Ruandalı BM Barış Gücü askeri öldürüldü - Son Dakika


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