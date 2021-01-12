Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü

12.01.2021 11:59
Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile Kamerun arasındaki sınır geçişleri, OAC'de görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunun (MINUSCA) desteğiyle yeniden başladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile Kamerun arasındaki sınır geçişleri, OAC'de görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonunun (MINUSCA) desteğiyle yeniden başladı.

OAC Başbakanı Firmin Ngrebada, yaptığı yazılı açıklamada, Duala ve Bangui kentleri arasındaki sınır trafiğinin normale döndüğünü ve güvenliğin MINUSCA tarafından kara ve hava yoluyla sağlanacağını ifade etti.

Sınır trafiğindeki aksaklıkların OAC'nin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Ngrebada, bu konuyu takip etmek amacıyla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

OAC Finans ve Bütçe Bakanı Henri Marie Dondra, geçen hafta yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kamyonun sınırda mahsur kaldığını açıklamıştı.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Tuadera'nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize'yi darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Kamerun, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu
Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi         
12:04
Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı Son dakika: Türkiye'den WhatsApp'a karşı bir hamle daha! KVKK inceleme başlattı         
11:54
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı Fiyatlar yükseldi, sıvıya yağ hırsızlığı arttı! Kameraları inceleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı         
11:11
Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti Kentsel dönüşüm anlaşmazlığı nedeniyle elektriği kesilen bina sakinlerinin imdadına 'Komiser Şener' yetişti         
11:05
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış         
10:52
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı         
09:41
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:40:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Afrika Cumhuriyeti ile Kamerun arasındaki sınır trafiği normale döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei