Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 cumhurbaşkanı adayı 27 Aralık seçimlerinin iptalini istiyor - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan 16 adaydan 10'u, seçimlerinin iptalini talep ediyor.

Faustin Archange Touadera'nın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 21'ini alan OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet Georges Dologuele, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarını dile getirmek için başkent Bangui'de basın toplantısı düzenledi.

Her iki seçmenden birinin silahlı grupların engellemesi sebebiyle oy kullanamadığını belirten Dologuele, seçimlerde birçok usulsüzlüğün yapıldığını iddia ederek, Anayasa Mahkemesine başvuracağını bildirdi.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketinin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele da "Bu sonuçlara hiç itibar etmiyorum. Bu bir maskeli balo, ülkemiz için bir utanç." dedi.

Ulusal Seçim Kurumu (ANE) tarafından açıklanan yüzde 76,31'lik katılım oranının gerçeği yansıtmadığını, katılım oranının yüzde 37 olduğunu söyleyen Ziguele, seçimlerin tamamen iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını dile getirdi.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı, seçimlerde oyların yüzde 3,16'sını alan Crepin Mbouli Goumba'nın da aynı gerekçelerle seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamasıyla, seçimlerin iptalini talep eden cumhurbaşkanı adayı sayısı 10'a yükseldi.

ANE, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Touadera'nın oyların yüzde 53,92'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etmişti.

Çatışmaların gölgesinde seçimler

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması' nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek onu, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birleşmesiyle oluşmuştu.