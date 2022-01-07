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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

07.01.2022 15:47
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) batısındaki Yidere ormanında 20 ceset bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) batısındaki Yidere ormanında 20 ceset bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin batısındaki Mambere-Kadei şehri yakınlarında yer alan Yidere ormanlarında, 20 cesede rastlandı.

Cansız bedenlerine ulaşılan 20 kişinin, Rus paralı asker gücü Wagner grubu tarafından düzenlenen operasyonlarda öldürüldüğü iddia edildi.

Maden sahalarının olduğu Yidere mevkisinde, 31 Ekim 2021'de Rus paralı askeri bir hafta boyunca operasyonlar düzenlemişti.

OAC'deki Rus paralı asker gücü Wagner grubu

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart 2021'de yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Wagner paralı askerleri yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.

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Orta Afrika, Maden, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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