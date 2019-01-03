Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 3 Günlük Genel Grev
33 dakika önce
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) en büyük iş sendikası, hükümet yetkililerinin diyaloğa yanaşmaması nedeniyle 3 günlük genel grev kararı aldı.
Orta Afrika
Cumhuriyeti'nin (OAC) en büyük iş sendikası, hükümet yetkililerinin diyaloğa yanaşmaması nedeniyle 3 günlük genel grev kararı aldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Orta Afrikalı İşçiler Merkez
Sendikası (GSTC) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin işçi ve emeklilerin maaşlarının gözden geçirilmesi gibi meşru taleplerini dinlemeyi reddettiği belirtildi.
Hükümetin sendikalarla diyaloğa yanaşmaması üzerine GSTC ile bağlantılı sendikaların perşembeden itibaren 3 günlük genel greve gideceği belirtilen açıklamada, çalışanların taleplerine kulak verilmemesi durumunda grevin tekrarlanacağı vurgulandı.
OAC Cumhurbaşkanı
Faustin Archange Touadera, yeni yıl mesajında sendikalarla görüşmelerin başlayacağını, ödenmemiş 2 aylık maaşların ödeneceğini açıklamıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: AA
Ata Tohumları Yeniden Hayat Buluyor
Sanayici, Girişimci ve Araştırmacıya 5,6 Milyar TL Destek Bütçesi Kullandırılacak
Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi
YSK Resmen Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak