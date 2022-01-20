Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 yılın ardından ilk kez yerel seçimler yapılacak - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 30 yıl aradan sonra ilk kez 11 Eylül 2022'de yerel seçimler düzenlenecek.

Ulusal Seçim Otoritesi (ANE) Başkanı Mitre Barthelemy Mathias Mourouba, yaptığı açıklamada, OAC'de yerel seçimlerin 11 Eylül'de düzenleneceğini duyurdu.

Mourouba, Orta Afrikalıların 30 yıl sonra ilk kez kendi belediye başkanlarını ve yerel yöneticilerini seçeceğini sözlerine ekledi.

Ülkede, belediye başkanları ve yerel yöneticiler Cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanıyordu.