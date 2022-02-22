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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askeri gözaltına alındı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askeri gözaltına alındı

22.02.2022 04:32
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askeri gözaltına alındı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız asker gözaltına alındı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız asker gözaltına alındı.

Fransa'nın Bangui Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, MINUSCA Genelkurmay Başkanı Renaud Senetaire'e yakın korumalık yapan 4 Fransız askerin Bangui-M'poko Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı duyurdu.

Askerlerin Paris uçağına binen Senetaire'a eşlik ettiği belirtilen paylaşımda, "Fransız Büyükelçiliği bu olaydan derin üzüntü duymaktadır." İfadelerine yer verildi.

Ülkede, son günlerde sosyal medya üzerinden Fransa'nın OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde olduğu iddiaları sıklıkla paylaşılıyordu.

Fransa 7 Haziran 2021'de Rusya ile Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçlandığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almıştı.

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Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Fransa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askeri gözaltına alındı - Son Dakika


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