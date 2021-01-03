Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü

03.01.2021 17:57
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Bangassou kentinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı etkisiz hale getirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Bangassou kentinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bangassou'ya silahlı isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 5 CPC üyesi öldü, 30 isyancı ise bölge halkı tarafından yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından güvenliği sağlanan kentte çatışmalar hala devam ediyor.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs gerekçesi ve Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu 3R, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği vereceğini duyurmuştu.

Güvenlik güçleri, Orta Afrika, Saldırı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi Arkadaşlar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1 genç yaşamını yitirdi İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir
Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti         
17:56
Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti         
17:19
Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu         
16:47
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş         
16:36
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü         
15:07
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 18:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei