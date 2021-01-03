Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 5 isyancı öldürüldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Bangassou kentinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bangassou'ya silahlı isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 5 CPC üyesi öldü, 30 isyancı ise bölge halkı tarafından yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından güvenliği sağlanan kentte çatışmalar hala devam ediyor.

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs gerekçesi ve Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

CPC koalisyonu 3R, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya'dan ve Ruanda'dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC'nin talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği vereceğini duyurmuştu.