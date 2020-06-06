Orta Afrika Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliği planı reddedildi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın, aralıkta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi durumunda iktidarda kalmasına izin verecek anayasa değişikliğini reddetti.
Mahkeme Başkanı Danielle Darlan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle seçimin ertelenmesine ve Cumhurbaşkanı Touadera'nın iktidarda kalmasına olanak tanıyan anayasa değişikliğini reddettiklerini duyurdu.
Ülkede, anayasa değişiklik paketi, nisanda Ulusal Meclis tarafından oylanmış ve mayısta Anayasa Mahkemesine sunulmuştu.
İktidara 2003'te darbeyle gelen eski Cumhurbaşkanı François Bozize'nin 2010'da gerçekleşmesi gereken cumhurbaşkanlığı seçimlerini uygun ortam bulunmadığı gerekçesiyle ertelemesi sonucu ülke iç savaşa sürüklenmişti.
İç savaşın ardından cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Toudera, Bozize döneminde başbakanlık yapmasından dolayı sert eleştirilerle karşılaşıyor.