Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 27 Aralık seçim sonuçlarını onayladı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Anayasa Mahkemesi 27 Aralık 2020'de düzenlenen ve mevcut cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın kazandığı seçim sonuçlarını onayladı.

OAC Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Ulusal Seçim Kurumu'nun açıkladığı 27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının onaylandığı belirtildi.

Ülkede, 16 cumhurbaşkanı adayından 10'u seçimlerde birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçimlerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Seçim Kurumu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin Archange Touadera'nin oyların yüzde 53,92'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

Diğer adaylardan OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele oyların yüzde 21'ini ve Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi'nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele ise oyların yüzde 7,4'ünü almıştı.