Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 27 Aralık seçim sonuçlarını onayladı - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 27 Aralık seçim sonuçlarını onayladı

18.01.2021 15:23
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 27 Aralık seçim sonuçlarını onayladı, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Anayasa Mahkemesi 27 Aralık 2020'de düzenlenen ve mevcut cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın kazandığı seçim sonuçlarını onayladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Anayasa Mahkemesi 27 Aralık 2020'de düzenlenen ve mevcut cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın kazandığı seçim sonuçlarını onayladı.

OAC Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Ulusal Seçim Kurumu'nun açıkladığı 27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının onaylandığı belirtildi.

Ülkede, 16 cumhurbaşkanı adayından 10'u seçimlerde birçok usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçimlerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Seçim Kurumu, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin Archange Touadera'nin oyların yüzde 53,92'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

Diğer adaylardan OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele oyların yüzde 21'ini ve Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi'nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele ise oyların yüzde 7,4'ünü almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi 27 Aralık seçim sonuçlarını onayladı - Son Dakika


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