Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerleri ile silahlı grup arasında çatışma: 12 ölü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerleri ile silahlı grup arasında çatışma: 12 ölü

7 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri ile Yeniden Doğuş Halk Cephesi (FPRC) mensupları arasında çıkan çatışmada 12 FPRC üyesinin öldüğü bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM askerleri ile silahlı grup arasında çatışma: 12 ölü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler barış gücü askerleri ile Yeniden Doğuş Halk Cephesi (FPRC) mensupları arasında çıkan çatışmada 12 FPRC üyesinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet Sözcüsü Ange-Maxime Kazagui, yaptığı basın açıklamasında, FPRC milislerinin, pazar günü ülkenin kuzeydoğusundaki Birao kentinde rakip silahlı grup Adalet için Orta Afrikalı Özgürlükçüler Hareketi'ne (MLCJ) saldırdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) ile OAC askerlerinin, FPRC'yi püskürttüğünü kaydeden Kazagui, çıkan çatışmada 12 milisin öldüğünü ifade etti.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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