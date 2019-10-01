Son Dakika Haberleri: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 12 ölü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 12 ölü

1 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneyindeki Ouaka vilayetinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, 12 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 12 ölü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneyindeki Ouaka vilayetinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ouaka vilayetinin Bangao ve Lioto köylerinde, OAC'deki barış anlaşmasının tarafı olan Anti-Balaka milisleri ile Orta Afrika Barış Birliği (UPC) militanları çatıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Afrika Misyonu (MINUSCA) yetkilileri, çatışmada aralarında sivillerin bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, köylerdeki evler ve Bangao köyündeki caminin ateşe verildiğini aktardı.

OAC'daki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde, nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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