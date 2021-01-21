Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) isyancıların başkent Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından ülke genelinde iki haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Bürosundan yapılan açıklamada, isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin elini güçlendirmek amacıyla ülke genelinde, bu geceden itibaren 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Ülkede 13 Ocak'ta başkent Bangui'yi ele geçirme girişiminde bulunan isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmış, 3 Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askeri hayatını kaybetmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.