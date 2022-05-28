Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi

28.05.2022 20:19
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) idam cezasını kaldıran yasa Ulusal Meclis tarafından kabul edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) idam cezasını kaldıran yasa Ulusal Meclis tarafından kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC Ulusal Meclisi idam cezasını kaldıran yasayı oy birliğiyle kabul etti.

Son idam cezasının 1981'de uygulandığı ülkede, yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera tarafından onaylanması gerekiyor.

Afrika'da 2016'da Gine, 2020'de Çad ve 2021'de Sierra Leone idam cezasını kaldırmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde idam cezasını kaldıran yasa kabul edildi - Son Dakika


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