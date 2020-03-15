Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

17 dakika önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, basına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Hastanın ailesiyle birlikte karantinaya alındığını belirten Bakan Somse, alarm durumuna geçildiğini ifade etti.

Öte yandan hükümet, 2012'deki siyasi krizden bu yana iç savaşın sürdüğü ve silahlı grupların etkin olduğu ülkede virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir aldı.

Buna göre salgının görüldüğü ülkelerden gelenler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Diğer yandan kamu çalışanlarının bu ülkelere seyahatleri kısıtlanırken, kamusal alanlardaki büyük toplanmalar yasaklandı.

Ayrıca yurt dışındaki vatandaşların, ikamet ettikleri ülkelerde kalmaları tavsiye edildi.

Afrika kıtasında OAC ile birlikte Senegal, Eswatini, Ruanda, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 261 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

Orta Afrika, İtalya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor

Son Dakika Haberleri
00:21 Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı
00:20 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
00:19 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:18 Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı
00:16 İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]