Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar, Kouango şehrinin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Kouango şehrinin kontrolü, Değişim için Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun eline geçti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Ouaka Bölgesine bağlı Kouango şehri, CPC üyelerinin saldırısına uğradı.

Güvenlik güçleri ile CPC üyeleri arasında uzun süren çatışmaların ardından, şehir isyancıların eline geçti.

Şehirde görevli askerler, Bambari şehrine çekildi.

Şehrin isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından, bölge sakinlerinin şehri terk etmeye başladığı belirtildi.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.