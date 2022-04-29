Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 6 asker öldü

29.04.2022 19:05
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 6 asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Nzako kasabasında isyancıların saldırısı sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Nzako kasabasında isyancıların saldırısı sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin Kongo sınırındaki Nzako kasabasına Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Askerlerle CPC üyeleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirdi.

Çatışma bölgesinde operasyon başlatan güvenlik güçleri 3 isyancıyı etkisiz hale getirdi.

20'den fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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Orta Afrika, Saldırı, Kongo, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika
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