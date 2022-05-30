Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü

30.05.2022 12:10
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Ouham-Pende bölgesinde isyancıların pusuya düşürdüğü 2 Rus paralı asker öldü.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Ouham-Pende bölgesinde isyancıların pusuya düşürdüğü 2 Rus paralı asker öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pende bölgesinin Bossemptele şehrine bağlı Djouwe köyünde Değişim için Vatanseverler (CPC) isyancı grubu, Wagner grubuna bağlı Rus paralı askerlere pusu kurdu.

Pusuda 2 Rus paralı asker hayatını kaybetti.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla OAC'de bulunuyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Benin ve Nijerya arasında sınırda çıkan çatışmada 1 Nijeryalı asker öldü Benin ve Nijerya arasında sınırda çıkan çatışmada 1 Nijeryalı asker öldü Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı Hindistan'ın Ladakh bölgesinde asker taşıyan otobüs vadiye yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı
Kaynak: AA

Orta Afrika, Asker, Ölü, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:27:09. #1.11#
SON DAKİKA: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement