Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Ouham-Pende bölgesinde isyancıların pusuya düşürdüğü 2 Rus paralı asker öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pende bölgesinin Bossemptele şehrine bağlı Djouwe köyünde Değişim için Vatanseverler (CPC) isyancı grubu, Wagner grubuna bağlı Rus paralı askerlere pusu kurdu.

Pusuda 2 Rus paralı asker hayatını kaybetti.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla OAC'de bulunuyor.