Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların silahlı saldırısında 13 kişi öldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Lim-Pende bölgesinde güvenlik güçleri ile 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) adlı isyancı grup arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 14 Kasım pazar günü 3R isyancı grubuna düzenlediği operasyona misilleme olarak, 3R mensupları, Lim-Pende'de bulunan askeri unsurlara saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında, birçok evi ateşe veren isyancılar 12 sivili öldürerek bölgeden uzaklaştı.

Çatışmalardan kaçan bölge sakinlerinin köylerini terk ederek, Kamerun'a sığınmaya başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 16 Ekim'de ateşkes ilan etmiş ve isyancı gruplara karşı yürütülen bütün operasyonları askıya aldığını duyurmuştu.

OAC'deki son çatışmalar

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için 18 Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.