Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti - Son Dakika Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti

11 dakika önce

Geçtiğimiz şubat ayında ateşkes yapılan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kanlı çatışma: Ölü sayısı 40'ı geçti, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada en az 40 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce insan da yerinden oldu.


Birleşmiş Milletler barış gücü misyonu MINUSCA'ya göre, geçtiğimiz cumartesi günü Bria şehrinde Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi'nin (FPRC) farklı etnik grupları arasında silahlı çatışma çıktı.

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Orta Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:46 
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