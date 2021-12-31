Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısı Mambere-Kadei bölgesinde mayın patlaması sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, barış gücü askerlerine ait araç, geçici askeri karakollarına gitmek üzere Berberati kasabasından ayrıldığı sırada mayınlı tuzağa düştü.
Uzaktan kumandalı mayının patlaması sonucu araçtaki 3 Tanzanyalı BM barış gücü askeri ağır yaralandı.
Şehir merkezindeki hastanede tedavi altına alınan yaralıların başkent Bangui'ye nakledileceği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Orta Afrika Cumhuriyeti'nde mayın patlaması sonucu 3 BM Barış Gücü askeri yaralandı - Son Dakika