Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milis-esnaf çatışmasında ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milis-esnaf çatışmasında ölü sayısı 35'e yükseldi

6 saat önce

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 35'e yükseldiği, 50'den fazla yaralının olduğu bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milis-esnaf çatışmasında ölü sayısı 35'e yükseldi, System.String[]

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 35'e yükseldiği, 50'den fazla yaralının olduğu bildirildi.

OAC basınına göre, salı gününden bu yana PK5 Müslüman mahallesinde milis güçler ile mahalle esnafı arasında vergi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve 11 kişinin öldüğü çatışma yeniden alevlendi.

Çıkan silahlı çatışmada 23'ü mahalleli toplam 35 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan resmi kaynaklardan can kayıplarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bangui kentinde salı günü PK5 Müslüman mahallesindeki esnaf ile milis güçler arasında vergi tartışması nedeniyle başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüş, 11 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca 50 kadar ev, iş yeri ve dükkan milis güçler tarafından ateşe verilmişti.

Ülkede 2012'de başlayan iç çatışmalardan bu yana imzalanan barış anlaşmalarına rağmen Bangui dahil birçok kentte güvenlik tam olarak sağlanamadı.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:48 Kaynak: AA
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