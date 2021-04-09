Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, 200'e yakın ayrılıkçıyı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordunun düzenlediği operasyonda yaklaşık 200 ayrılıkçı püskürtüldü.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Valery Zakharov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin batısında Niem kentinde düzenlenen operasyon sayesinde 200'e yakın ayrılıkçının dağlık alana kaçtığını açıkladı.

Zakharov, Niem kentinin kontrol altında olduğunu belirterek, bu bölgenin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından, 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek ve birçok bölgenin kontrolünü sağlamak için 17 Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.